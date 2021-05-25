Экс-ректору ВГТУ Сергею Колодяжному продлили домашний арест еще на месяц

Руководителя ВГТУ поместили в СИЗО в начале марта 2020-го Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

25 мая бывшему ректору ВГТУ Сергею Колодяжному продлили домашний арест до 21 июня. Об этом «КП-Воронеж» сообщили в пресс-службе Областного суда.

Напомним, экс-руководителя опорного перевели из СИЗО под домашний арест в конце февраля. Изменения меры пресечения добилась защита подозреваемого в мошенничестве экс-ректора и депутата облдумы. В следственном изоляторе Колодяжный провел почти год.

Напомним, руководителя ВГТУ поместили в СИЗО в начале марта 2020-го, изначально на него завели уголовные дела о получении взятки и мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, Колодяжный мог получать деньги от своих подчиненных, начисленных им под видом премий.

Другой экс-ректор, глава ВГАУ Алексей Попов, также сейчас находится под домашним арестом. Он останется в своих четырех стенах до 9 июля.

Напомним, Алексея Попова обвиняют в хищении 880 тысяч рублей. По версии следствия, ректор завышал премии подчиненных и заставлял передавать разницу в деньгах себе. Его взяли с поличным 10 марта. Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Покушение на присвоение крупной суммы денег с использованием служебного положения».

В результате разразившегося скандала Алексей Попов быстро получил отставку. А место ректора агроуниверситета заняла профессор Елена Закшевская, ранее возглавлявшая кафедру управления и маркетинга в АПК.