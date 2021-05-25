Телефонного мошенника, выманившего у 13 воронежских пенсионеров несколько миллионов, посадили на 6 лет

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Нововоронежский суд отправил на шесть лет в колонию строгого режима жителя Новосибирской области, который специализировался на телефонных мошенничествах. Его жертвами становились пожилые люди.

39-летний мужчина находил в интернете номера стационарных телефонов, если по ним отвечали пенсионеры, пользуясь их преклонным возрастом и доверчивостью, сообщал байку, что их близкие попали в ДТП, а для возмещения вреда срочно нужны деньги.

Новосибирец, представляясь сотрудником правоохранительных органов, диктовал пенсионерам номера карт, куда перечислять средства. В итоге пострадали 13 жителей Воронежской области, а общий ущерб превысил несколько миллионов рублей.

- Суд признал мужчину виновным и путем сложения наказания за ранее совершенные преступления на территории другого региона назначил ему в итоге шесть лет колонии строгого режима, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.