В Воронеже пьяные подростки утроили бой со своими отражениями в зеркале лифта

Молодые люди с трудом контролировали себя Фото: принтскрин видео.

Вечером 24 мая двое подростков устроили бой со своими отражениями в зеркале в лифте одного из домов по улице Беговой. Молодые люди вначале о чем-то разговаривали со своими «копиями», потом принялись их бить руками и даже головами.

Можно уверенно сказать, что парни были не в адекватном состоянии. Вероятно, пьяны. Зеркало долго не продержалось. Верхняя крепежная планка упала. Следом за ним хотела обрушиться и все конструкция. Но молодые люди поймали зеркало и подперли его той же планкой.

Вот только новое «крепление» перегородило кнопки лифта. Зашедший следом в него жилец дома, известный в Воронеже фотограф Олег Харсеев, задел планку. И тут же зеркало обрушилось на его голову.

Зеркало обрушилось практически сразу после инцидента Фото: принтскрин видео.

- Я тронул планку крепления, стоявшую сбоку и закрывавшую кнопку вызова 1-го этажа. Зеркало упало на меня. Я успел быстро выскочить из лифта и получил лишь небольшие порезы руки и все. Со мной все хорошо, - отметил Олег Харсеев.

Представители управляющей компании уже написали заявление в полицию на юных хулиганов. Местные жители предполагают, что те пришли к кому-то в гости из снимающих здесь жилье, или сами арендуют квадратные метры.