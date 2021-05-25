Маслозавод под Воронежем оштрафовали на 629 тыс рублей за экологические нарушения

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Инспекторы Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора выявили 26 нарушений природоохранного законодательства во время проверки маслозавода, специализирующегося на переработке семян, в Лисках.

- Предприятие захламило прилегающую территорию отходами, а также нарушило правила эксплуатации установок очистки газа, условия разрешений на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух и пользование недрами, требований производственного экологического контроля. Предприятие и ответственных должностных лиц оштрафовали за нарушения на общую сумму 629 тысяч рублей. И обязали устранить их, - сообщили в Центрально-Черноземном управлении Росприроднадзора.