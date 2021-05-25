В мае в Воронеже ожидаются перебои с водой из-за ремонта трубопровода

В первую очередь сразу три задвижки заменят в Центральном районе Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

До конца мая специалисты Воронежского водоканала планируют заменить оборудование на сетях: необходимо поставить 8 новых запоров в различных районах города.

26 мая с 10.00 до 16.00 сразу три задвижки заменят в Центральном районе, на улице Фридриха Энгельса. На время работ без воды останутся жители ряда домов:

- №1и №2 по Индустриальному переулку;

- №1, №2, №3, №4 и №6 по улице Фридриха Энгельса;

- №2 и №2/1 по улице Кольцовской;

- №2 и №2«а» по площади Черняховского;

- №4, №4«а», №6 и №8 по проспекту Революции.

До конца недели также смонтируют новый узел на трубопроводе в Советском районе на улице Тепличной, на следующей -готовятся к замене две задвижки в Ленинском, на улице Краснознаменной.

До конца месяца водоканал намерен провести работы в поселке Сомово - там установят новую запорную арматуру на водоводе диаметром 400 мм. Даты, время и конкретные адреса будут сообщены дополнительно.

- Задвижки, исправно выполняющие свою функцию, значительно повышают качество услуг. С их помощью можно сократить зону отключения водоснабжения в случае нештатных ситуаций. Если, например, задвижка «пропускает» или не «закрывается», то рассчитывать на нее невозможно, соответственно и зона вероятного отключения может значительно вырасти. На время монтажа запорной арматуры мы будем вынуждены ограничивать водоснабжение потребителей. Просим воронежцев, живущих в зоне ремонтных работ, отнестись к этим работам с пониманием и заблаговременно запастить водой, - объяснил начальник участка транспортировки воды «РВК-Воронеж» Дмитрий Харин.