В Воронеже будут судить экс-зам начальника УФСИН за мошенничество и получение 100 тыс в качестве взятки

В суд направили уголовное дело 54-летнего экс-заместителя начальника УФСИН России по Воронежской области, которого обвиняют в мошенничестве с использованием служебного положения и получении взятки в значительном размере.

Обвиняемый в сентябре 2019 года устроился по совместительству в Воронежский институт Федеральной службы исполнения наказаний на должность доцента одной из кафедр. Но на деле числился там фиктивно: вуз не посещал, не проводил занятия, не участвовал в составе экзаменационных комиссий. При этом зарплату исправно получал: с сентября 2019 года по август 2020 года - 55 тысяч рублей.

Кроме того, весной 2019 года обвиняемый, курировавший кадровую работу в УФСИН России по Воронежской области, получил взятку 100 тысяч рублей за организацию перевода сотрудника УФСИН из Тамбовской области на вакантную должность в УФСИН России по Воронежской области.

Мужчина уволен со службы в уголовно-исполнительной системе РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

- Прокуратура района направила в суд иск о взыскании с обвиняемого в доход государства 100 тысяч, полученных в качестве взятки, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.