Активисты сообщили о сливе жидких промышленных отходов в пруд в Воронежской области

Общественники смогли попасть на территорию предприятия, которое занимается производством жирных кислот Фото: с сайта ОНФ.

Частный сектор на улице Привокзальной в Острогожске соседствует с небольшой промзоной. Почти два года, по словам местных жителей, предприятие, расположенное на этой территории, сливает жидкие отходы на почву, а продуктами переработки подсолнечного масла уничтожен местный пруд.

Эксперты Общероссийского народного фронта в Воронежской области 25 мая сообщили, что обратились в надзорные органы с просьбой провести внеплановую проверку в отношении этого предприятия города Острогожска.

Местные жители подняли тревогу Фото: с сайта ОНФ.

Пруд на улице Привокзальной остался от бывшего олифоварочного завода. Предприятие использовало его в качестве пожарного водоема. Его зарыбили, периодически чистили, летом там купалась детвора, а взрослые рыбачили. Сейчас водоем превратился в зловонное безжизненное болото. Местные жители уверены, что виной тому жидкие отходы с промплощадки.

- После того как люди выложили видео экологического бедствия в соцсети, землю, пропитанную желто-коричневой жижей, присыпали песком. Здесь побывали сотрудники территориального отдела Роспотребнадзора, наказали предприятие по статье «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» КоАП РФ. По нашей информации, деятельность нарушителя не стали приостанавливать, завод оштрафовали по минимуму - на 10 тысяч рублей. Поэтому он продолжает в том же духе, - отметил член регионального штаба ОНФ в Воронежской области Александр Бражников.

Общественники смогли попасть на территорию предприятия, которое занимается производством жирных кислот.

- От оборудования, которое частично расположено под открытым небом, в сторону забора тянулись несколько шлангов. Здесь же мы наткнулись на большую промоину с характерной маслянистой и зловонной жижей. Видимо, во время очередного сброса что-то пошло не так. Из-под забора были видны свежие потеки, что подтверждает слова жителей улицы Привокзальной о продолжающихся сливах. Все это напоминает ситуацию в районном центре Репьевка, где аналогичное предприятие по производству жирных кислот стало причиной экологических протестов. Не удивимся, если репьевкий и острогожский заводы как-то связаны, - подчеркнул Бражников.

По итогам рейда общественники попросили региональный департамент природных ресурсов и экологии, природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор вмешаться в сложившуюся ситуацию и провести внеплановые проверки в отношении предприятия.