25 мая в Воронеже ловят водителей-нарушителей и пешеходов, пересекающих дорогу не по "зебре"

25 мая сотрудники Госавтоинспекции проводят в Воронеже профилактическую акцию по предоставлению преимущества в движении пешеходам на нерегулируемых переходах. Будут ловить и водителей-нарушителей и пешеходов, переходящих дорогу не по «зебре».

- Большинство аварий на пешеходных переходах происходят из-за того, что водители на переходах обгоняют и превышают скорость, а также не предоставляют преимущества пешеходам, за что им грозит штраф от 1 500 до 2 500 рублей. А пешеходы за то, что пересекают проезжую часть не по «зебре», но в зоне ее видимости, получают предупреждение или наказываются штрафом 500 рублей, - предупредили в ГУ МВД России по Воронежской области.

Не нарушайте!