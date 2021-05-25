В Воронежской области кабельщик сорвался с лестницы во время ремонта линии связи

20 мая примерно в 9:30 во время ремонта оборванного кабеля связи в селе Давыдовка с лестницы упал 43-летний мастер по обслуживанию абонентов Воронежского филиала ПАО «Ростелеком». Мужчина получил тяжелые травмы.

- Сотрудник доставлен в медучреждение. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины произошедшего. Сформирована комиссия по расследованию несчастного случая под председательством государственного инспектора труда, - сообщили в пресс-службе государственной инспекции труда в Воронежской области.