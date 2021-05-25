Под Воронежем во время аварии из фуры вывалился огромный двигатель

Последствия ДТП Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

24 мая примерно в 16.00 в Рамонском районе во время аварии из фуры вывалилась огромная деталь, похожая на некий двигатель. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, в ДТП никто не пострадал.

53-летний житель Тульской области перевозил необычную деталь на грузовом автомобиле «Скания». Однако на 8 километре автодороги А-134 фура зацепила легковой автомобиль «Лада Гранта». За рулем отечественной машины был 39-летний воронежец. Довольно сильные повреждения получила «Лада».

- Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего, - прокомментировали в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего в регионе за прошедшие сутки зарегистрировано 117 ДТП, из них в областном центре - 80, на федеральных трассах - 6, в районах области - 31. В 5 ДТП травмы различной степени тяжести получили 5 человек. Один человек погиб.