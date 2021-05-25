Под Воронежем на берегу озера ночью сгорел автомобиль «Опель Астра»

Ночью в Рамонском районе на берегу озера Круглое сгорел автомобиль «Опель Астра». Подробности загадочного инцидента пока не известны. Однако звонок спасателям поступил 25 мая в 3:28. На место ЧП выезжала пожарная машина.

Потушить иномарку удалось только в 3:38. По оперативной информации пострадавших нет. А вот от самого «Опеля Астра» остался лишь обугленный остов - автомобиль полностью уничтожен. Стал ли пожар последствием «веселого» отдыха на берегу озера? Или что еще? Официально причина возгорания не называется.