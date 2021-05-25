Руководители воронежской фирмы утаили 19 млн рублей налогов

На следствии обвиняемые вину не признали Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

40-летнего директора одной из воронежских фирм и его 39-летнего заместителя обвиняют в уклонении от уплаты налогов (п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Речь идет более чем о 19 миллионах рублей. Уголовное дело возбуждено на основании материалов ГУ МВД России по Воронежской области.

Директор и его заместитель руководили компанией, занимающейся торговлей электротоварами и соответствующими бытовыми изделиями. В 2017 году они создали фиктивную цепочку договорных обязательств с фирмами без реальной деятельности. Цель была в том, чтобы получить вычеты по налогу на добавленную стоимость.

Суд уже наложил арест на имущество обвиняемых и организации как раз на те самые 19 млн рублей.

- На следствии обвиняемые вину не признали. Несмотря на это, следствием собрана исчерпывающая доказательственная база. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд, - рассказал руководитель третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России Алексей Ширяев.