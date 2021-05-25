Пожилая пара пострадала в ночном пожаре в воронежской многоэтажке

25 мая в 1:11 жители Коминтерновского района сообщили спасателям о пожаре в доме №93 на Московском проспекте. На место ЧП выехали пять пожарных машин. 15 человек боролись с огнем до 1:34.

В двухкомнатной квартире многоэтажки огонь захватил балкон по всей площади. Языки пламени быстро распространились и по комнате, загорелись домашние вещи. Пожарные эвакуировали двух местных жителей.

Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального ГУ МЧС, пострадали два человека - 78-летняя женщина и 84-летний мужчина. Пожилых людей госпитализировали с отравлением продуктами горения. Причина пожара устанавливается.