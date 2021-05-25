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Общество25 мая 2021 8:38

Советник юстиции из Воронежа стал заместителем прокурора Пензенской области

В прокуратуре он работает с мая 2001 года
Олег ИВАНОВ
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Евгений Новиков

Евгений Новиков

По приказу Генерального прокурора России от 20 мая старший советник юстиции Евгений Новиков назначен на должность заместителя прокурора Пензенской области. Ранее он работал прокурором Центрального района Воронежа.

42-летний Евгений Новиков имеет высшее юридическое образование, окончил Воронежский государственный университет. На службу в прокуратуру его приняли в мае 2001 года.

Начинался свою карьеру Евгений с помощника Россошанского межрайонного прокурора. С июня 2018 года состоял в должности прокурора Центрального района Воронежа.

За примерное исполнение служебных обязанностей неоднократно поощрялся Генеральным прокурором РФ и прокурором области. Женат, воспитывает двоих сыновей и дочь.