Программу зарубежной части XI Платоновского фестиваля воронежцам объявят в июле

Уличный парад ожидается осенью Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Программу зарубежной части одиннадцатого Платоновфеста объявят в июле, сообщила дирекция форума искусств. Она пройдет с 4 по 17 сентября. Планируется, что воронежца представят 10 театральных и музыкальных проектов, а также уличный парад. Организаторы надеются, что к осени стабилизируется ситуация с коронавирусом и откроются границы, чтобы зарубежные исполнители смогли прилететь в Воронеж.

Ну а пока форум искусств готовится принять российских артистов. Вторая часть Платоновфеста стартует 3 июня, она продлится по 20 июня.

Торжественное открытие XI сезона Платоновского фестиваля пройдет 5 июня: в театре оперы и балета представят оперу «Свадьба Фигаро».

Российская программа будет по традиции состоять из четырех направлений - «Театр», «Музыка», «Выставки» и «Литература». В основной театральной афише 19 показов девяти спектаклей ведущих театров Москвы, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новосибирска и Новокузнецка. Предварит ее проект «Воронежский кейс», который покажет наиболее яркие спектакли воронежских театров. На территории арт-кластера «Винзавод» запланирована программа бесплатных видеопоказов спектаклей. Среди новых проектов 2021 года - цикл театральных перформансов по мотивам произведений Андрея Платонова, которые специально к фестивалю подготовят приглашенные режиссеры и хореографы с воронежскими артистами.

В музыкальной программе XI Платоновского фестиваля - выступления коллективов и исполнителей из Греции, Сербии, США, Украины.

14 июня в Камерном театре пройдет церемония вручения Платоновской премии за 2021 год и творческий вечер с участием лауреата этого сезона - известного композитора Леонида Десятникова.

В выставочной программе – три экспозиции. В литературной части - творческие встречи с известными российскими писателями, поэтами и публицистами, а также традиционная книжная ярмарка на Советской площади.

Напомним, в этом году Платоновский фестиваль разбили на три части из-за необходимости соблюдать коронавирусные ограничения. Первый этап прошел в середине апреля: в рамках спецпроекта Платоновфеста Большой театр привез в Воронеж балет «Укрощение строптивой» в постановке французского хореографа Жана-Кристофа Майо. Труппа Большого выступила в Воронеже впервые. Балет увидели более 3000 зрителей.