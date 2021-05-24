Власти Воронежа планируют завершить реконструкцию улицы Острогожской к середине июня

Фото предоставлено мэрией Воронежа

Реконструкцию улицы Острогожской в Воронеже должны завершить к середине июня. Работы на объекте начали в июне прошлого года. Сейчас они подходят к завершению. Специалисты занимаются обустройством тротуаров, велодорожек и газонных частей. Об этом рассказали в мэрии 24 мая.

По словам руководителя управления дорожного хозяйства Олега Котова, в рамках реконструкции участок улицы Острогожской, который проходит через микрорайон Шилово, стал четырехполосным. Теперь на дороге по две полосы в каждом направлении, с разделением встречных потоков.

– Кроме того, построено наружное освещение, организованы новые остановочные павильоны, пешеходные переходы у которых оборудовали светофорными объектами. Для облегчения выезда и заезда в крупные жилые комплексы организовано кольцевое движение, разворотные петли, полосы разгона и торможения, – пояснил Олег Котов.

Первый заместитель главы администрации городского хозяйства Сергей Петрин отметил важность нового объекта, особенно для микрорайона, который сейчас активно застраивается. Ранее здесь в час-пик случались заторы, поскольку дорога не справлялась с автомобильным потоком, не было освещения. Нередки были и дорожно-транспортные происшествия. После реконструкции, как отметил вице-мэр, ситуация должна улучшиться. Проектировщики также приняли решение разделить встречные потоки.

Сергей Петрин добавил, что организованное кольцо получилось достаточно большим и дал поручение управлению главного архитектора проработать вопрос его возможного благоустройства.

В мэрии подчеркнули, что сейчас техники на объекте уже не так много: рабочие разравнивают чернозем для того, чтобы засеять газон. Буквально к середине июня благоустройство должно быть завершено в полном объеме.

Мэр Вадим Кстенин напомнил, что на реконструкцию объекта было выделено более 370 млн рублей. Помимо основной дороги и тротуаров для пешеходов здесь также появятся велодорожки.

– В продолжение темы развития велоинфраструктуры, отмечу, что нами уже принято решение на дальнейшее строительство велодорожек. Понятно, что вдоль Садов не удастся их построить на данном этапе, потому что целое земляное полотно надо отсыпать, но все остальные участки почти до Цирка – на месте бывших трамвайных путей на улицах Острогожской и Кранознаменной – собираемся связать велодорожкой, строительство которой планируем начать уже в этом году. Предусматриваем хорошие качественные заезды к контейнерным площадкам и сами эти площадки приведем в современный благоустроенный вид с раздельным сбором мусора, – подытожил глава Воронежа.