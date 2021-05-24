МВД выплатит воронежскому студенту миллион за пытки в полиции

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Центральный районный суд Воронежа вынес решение о выплате воронежцу Максиму Гребенику 1 миллиона рублей в качестве компенсации за пытки со стороны полицейских. В мае 2018 потерпевшего и его товарищей задержали полицейские. Пытаясь получить от студентов признание в краже телефона, полицейские шесть часов издевались над задержанными, приковывая их наручниками, надевая на голову пакет и избивая.

Ранее адвокатам удалось добиться уголовного наказания мучителей, а теперь – и моральной компенсации.

- Исходя из мировой судебной практики подобных дел, мы просили компенсацию в размере 4 миллионов рублей, - рассказал «Комсомолке» адвокат потерпевшего Сергей Локтев. – Но и 1 миллион - хороший результат.

Присужденную сумму обязано выплатить МВД, но уже на суде представители ведомства заявили, что намерены обжаловать решение.

- В связи с этим мы пока тоже не решили, будем ли мы подавать на апелляцию, - продолжает защитник. – В любом случае, это решение не окончательное, и у нас есть 30 дней на раздумье до вступления его в законную силу.