УК выплатила воронежскому ветерану 2,5 миллиона за залитые по вине коммунальщиков квартиры соседей

Сумма ущерба составила 2,5 миллиона Фото: из архива «КП»

Судебные приставы сообщили о полном взыскании с УК затрат, понесенных воронежским ветераном на ремонт соседям, квартиры которых пострадали в результате залития. Напомним, инцидент произошел в мае 2019 года в многоэтажке по улице Лизюкова. В квартире 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны случилась протечка, залило несколько квартир этажами ниже. Как оказалось, протечка случилась из-за технической неисправности стояка. Управляющая компания все свалила на пожилого мужчину. Соседи с него потребовали оплатить им дорогостоящий ремонт. Ветеран снял деньги со счета и отдал их соседям.

Прокуратура смогла защитить права пенсионера в суде, потребовав от УК возместить ему ущерб. Сумму в размере 2,5 миллионов взыскали в пользу ветерана судебные приставы.