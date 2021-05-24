Многодетные воронежцы смогут воспользоваться еще одной мерой социальной поддержки

Фото пресс-служба ВРО ВПП "Единая Россия

В Воронежской области многодетные семьи с конца мая текущего года начнут получать единовременную компенсацию в размере 200 тысяч рублей взамен предоставления в собственность земельных участков. 19 марта вступил в силу Закон Воронежской области, принятый депутатами областной Думы.

Как рассказала руководитель фракции «Единой России» Воронежской областной Думы Людмила Ипполитова, инициаторами данных поправок в том числе выступили единороссы. Закон «О регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» дополнен положением, которым установлена возможность предоставления многодетным гражданам с их согласия меры соцподдержки в виде единовременной денежной выплаты взамен выделения земельного участка. Срок предоставления выплаты в течение трех лет с момента вступления закона в силу. Размер такой выплаты составит 200 тысяч рублей. Осуществляться она будет в рамках средств, предусмотренных законом об областном бюджете в соответствующем финансовом году.

Порядок предоставления единовременной денежной выплаты будет утвержден постановлением правительства Воронежской области. Предполагается, что, в соответствии с очередностью, многодетной семье поступит уведомление о возможности получения выплаты, списке необходимых документов и другая информация.

«Такую выплату можно будет направить на улучшение жилищных условий. В частности, уплату первоначального взноса по кредитам или займам, в том числе ипотечным или целевым жилищным займам на приобретение жилья или строительство жилого дома на территории Воронежской области»,- пояснила парламентарий.

Кроме того, с помощью выплаты можно будет погасить основную сумму долга и проценты по таким кредитам или займам (за исключением штрафов, комиссий, пеней и процентов за просрочку исполнения обязательств по ним).

Средства также можно будет направить на оплату приобретенного не ранее 1 января 2021 года жилья, строительство или реконструкцию индивидуальных жилых домов, которое гражданами осуществляют самостоятельно, а также по договору строительного подряда, заключенного также не ранее 1 января этого года.

«В нашей семье воспитывается 17 детей. Как многодетная семья мы стоим в очереди на получение земельного участка. Не так давно узнали, что депутатами областной Думы принят закон о предоставлении денежных сертификатов взамен участка. Я считаю это хорошая мера поддержки. Семьи смогут выбирать получить участок или деньги. Мы благодарны, что многодетным семьям сегодня уделяется достаточно пристальное внимание. И благодаря таким мерам поддержки возможно многодетных семей в нашем регионе станет больше», - прокомментировал многодетный отец Евгений Кулешов.