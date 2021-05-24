Областные чиновники проверят работу воронежских УК в отопительный сезон

Воронежцам приходилось померзнуть минувшей зимой Фото: из архива «КП»

Александр Гусев поручил проанализировать работу воронежских УК в минувший отопительный период.

- У нас судебные процедуры не должны быть уловками, чтобы управляющим компаниям не платить поставщикам тепла, - отметил глава региона. - Если мы понимаем, что компания из месяца в месяц пользуется этим, значит нужно принимать определенные меры.

Губернатор обратил внимание на тот факт, что в конце зимнего периода в работе крупной управляющей компании произошел системный сбой, который потребовал вмешательства правительства. В связи с этим глава региона потребовал подготовить информацию по платежам.

В «ПИК-Комфорт» так прокомментировали слова Александра Гусева:

- При управлении многоквартирными домами разногласия с поставщиками коммунальных услуг - неизбежны. Главная задача УК защитить интересы своих клиентов – жителей многоквартирных домов. Речь идет, например, о ситуациях, когда зимой были отключены отопление и горячее водоснабжение в связи с авариями на сетях поставщиков или горячая вода поступала в дома с параметрами ниже нормативных.

В компании заверили, что задолженность перед поставщиками услуг погашается согласно достигнутым договоренностям и утвержденным графикам.

- Для нас важно, чтобы в расчетах между всеми участниками рынка ЖКХ были полная ясность и прозрачность. Именно поэтому мы предложили поставщикам перейти на полное расщепление платежей на уровне расчетного центра, в том числе, по объемам коммунальных услуг на содержание общедомового имущества, - добавили в «ПИК-Комфорт».