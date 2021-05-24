В воронежской многоэтажке 47 лет не обследовали лифты

Прокуратура Левобережного района в ходе проверки обнаружила нарушения в использовании лифтов в многоэтажном доме №92 по улице Старых Большевиков. Подъемники здесь не обследовали с момента введения в эксплуатацию в 1974 году. Состояние механизмов представляло угрозу жизни и здоровью жильцов, которые ими пользовались.

Прокуратура района внесла в адрес управляющей компании представление об устранении нарушений закона. Однако последующая проверка показала, что меры УК не приняла.

- Учитывая изложенное, прокуратура района направила в суд исковые заявления о возложении обязанности на управляющую компанию устранить нарушения требований законодательства в сфере безопасности при использовании лифтового оборудования, - рассказали в прокуратуре Левобережного района.