В Воронежской области мужчину ограбил пассажир такси

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП".

В полицию обратился 36-летний житель Лискинского района, который рассказал, что его ограбил пассажир такси по пути, когда он ехал из кафе домой. Угрожая расправой, парень отобрал у него 4900 рублей, сообщили в региональном главке 24 мая.

Инцидент произошел между двумя и тремя часами ночи в воскресенье, 23 мая. Потерпевший отдыхал в кафе города Лиски. Возвращаясь домой, он остановил такси. В машине в это время находился водитель и его знакомые: мужчина и две женщины. Все вместе на одной машине они поехали по указанному адресу заказчика. По пути водитель такси внезапно повернул на переулок Первомайский и остановился. Находящийся в автомобиле пассажир предложил потерпевшему выйти на улицу. Когда тот послушался, то злоумышленник схватил его за шею и потребовал деньги. Испугавшись, тот отдал 4900 рублей. После этого молодчик сел в машину, и они укатили. А мужчина пошел в полицию.

Через некоторое время стражи порядка задержали подозреваемого. Им оказался ранее судимый за аналогичное преступление 26-летний местный житель. Сейчас в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы.