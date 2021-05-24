Воронежские школьники приняли участие в военно-спортивной игре

Фото управы Ленинского района

Юнармейские команды школьников Ленинского района приняли участие в областной военно-спортивной игре «Победа», которая прошла на базе школы № 38.

Учащиеся 6-11 классов тпоказали элементы строевой подготовки, выполнили нормативы по разборке-сборке ММГ АК и снаряжению магазина; стреляли из пневматической винтовки. Среди заданий также были спортивные нормативы, тесты по огневой и военно-медицинской подготовке.

Результаты испытаний оценили специалисты Регионального центра подготовки граждан РФ к военной службе и военно-патриотического воспитания.

По словам члена жюри – председателя районного Совета ветеранов, участника Афганской войны, полковника авиации Евгения Правдухина, видна тщательная подготовка команд, интерес, с которым школьники подходят к изучению военного дела.

При подведении итогов определились победители. Юнармейцы 38-й и 40-й школ набрали наибольшее количество баллов и удостоены районных наград: грамот и кубков.