Власти Воронежа разыграют пятьдесят мест под палатки для продажи арбузов

Фото из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже 24 мая стартовал прием заявок в рамках открытого аукциона на право размещения в городе летом торговых палаток с арбузами и дынями. Всего в списке 49 лотов и одна точка для торговли цветами и саженцами. Аукцион пройдет 21 июня. Соответствующую документацию опубликовали на сайте мэрии.

«Арбузные» палатки появятся в каждом районе Воронежа. Больше всего в Коминтерновском – 18 штук. Стоит право на заключение договора на размещение НТО в зависимости от района от 11 до 20,7 тыс. рублей. Для участия в аукционе предпринимателям потребуется внести задаток в размере 40% рыночной стоимости.

Организатором аукциона выступило городское управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики. Заявки будут принимать до 7 июня. Договора с победителями заключат на срок с 1 июля по 31 августа.