В Воронежской области ребенка на игровом поле укусила змея

В нашей области опасна для человека гадюка обыкновенная Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В мае в Грибановскую районную больницу обратились два человека с жалобами на укусы змей. Как сообщили «КП-Воронеж» в пресс-службе регионального департамента здравоохранения, состояние пациентов при поступлении оценивалось как средней степени тяжести, но уже на вторые сутки оно стало удовлетворительным. Сейчас местные жители уже дома.

Чешуйчатое извилистое животное напало на женщину, когда та работала на приусадебном участке. Подросток пострадал во время игры на травяном поле. Вид змей не определен.

- Лабораторные данные без отклонений от нормы. В стационаре Грибановской РБ пациентам проводилась десенсибилизирующая и противовоспалительная терапия. Так как у подростка нет данных о профилактических прививках, ему введена противостолбнячная сыворотка и столбнячный анатоксин, - уточнили в облздраве.

В нашей области опасна для человека гадюка обыкновенная.

- Если вас укусила змея, необходимо иммобилизировать конечность, так как движения усиливают лимфоотток и ускоряют поступление яда в кровоток. Дают обильное питье. Противопоказаны прижигания, разрезы, наложение жгута, но допустимо тугое бинтование. При транспортировке конечность не приподнимать выше головы, - объясняют медики.

В первые 10-15 минут после укуса можно успеть отсосать яд ртом из ранки. Этим способом можно удалить до 50% введенного змеей яда. Но при этом в ранку может попасть бактериальная флора из полости рта и стать причиной развития гнойно-воспалительного процесса. Яд необходимо сплевывать. Однако отравления у отсасывающего не будет, этот яд разрушается под действием желудочного сока.