В Северном микрорайоне Воронежа без воды останутся несколько десятков домов и школа

Водоканал приносит извинения за доставленные неудобства и просит запастись водой заранее Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

25 мая в районе дома №98 по Московскому проспекту сотрудники «РВК-Воронеж» будут менять изношенную задвижку на водопроводе, поэтому дома в округе останутся с пересохшими кранами.

Планируется, что работы пройдут с 10:00 до 17:30. В этот промежуток без воды останутся жители квартала «Дубрава»: в домах 98а, 92, 92а, 92б, 94, 96а, 98, 100, 102, 107, 104а, 104б, 104в, 112, 114, гаражи, 102б, 102в, 114а, 116в, 116б, 116а, 114в, 110а, 110б, 110в, 110г, 110д, 110и, 110е, 110л, 102в, 102в-корпус 2, в домах 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 107б, 107/1, 107д, 103а, 107а, 105а, 107б по улице Шишкова, а также в школе (Московский проспект, 108) – руководство учебного заведения предупреждено.