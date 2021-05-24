В Воронеже приступают к ремонту подъездов домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны

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В управлении жилищно-коммунального хозяйства мэрии Воронежа обсудили состояние подъездов жилых домов, в которых живут ветераны Великой Отечественной войны. На встрече присутствовали руководитель управления Дмитрий Соломаха, член Центрального штаба ОНФ, руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич и представители управляющих организаций. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации 24 мая.

Ранее была достигнута договоренность о начале совместного проекта по мониторингу подъездов домов, в которых проживают ветераны. Им запланировали заняться сообща профильные чиновники муниципалитета и члены «Молодежки ОНФ». Этот вопрос был решен во время рабочей встречи Игоря Кастюкевича с главой Воронежа Вадимом Кстениным. Проект стартовал 18 мая. За это время уже обследовано 96 многоквартирных домов. Большая часть подъездов, где расположены квартиры ветеранов Великой Отечественной войны, в хорошем или удовлетворительном состоянии, но некоторые получили ряд замечаний. Ревизоры, правда, отметили, что нарушения незначительные. К примеру, это висящие на стенах провода телефонии и интернет-провайдеров, следы от залитий на верхних этажах, плохое санитарное состояние и т. д. Но даже эти недостатки, должны устраняться своевременно.

– Я предлагаю работать в данном направлении совместно. Если чем-то нужно помочь – говорите. У нас есть опыт работы по аналогичным проектам в других городах. Необходимо привести данные подъезды в порядок. Причем сделать это как можно оперативнее. Если нужно отдельно проговорить с представителями компаний интернет – провайдеров, то я готов это сделать, – отметил Игорь Кастюкевич.

Руководитель управления ЖКХ Дмитрий Соломаха рассказал, что в Воронеже проживает 385 ветеранов, из них 286 человек – в многоквартирных домах.

– Нам вполне по силам совместно с народным фронтом обеспечить им нормальные условия. Серьезных нареканий к содержанию подъездов нет, достаточно устранить недочеты, выявленные в ходе мониторинга, – резюмировал Дмитрий Соломаха.

Присутствующие на встрече руководители управляющих компаний заверили, что приведут в порядок подъезды там, где это необходимо. Уже завтра туда направят специальные бригады.