В Воронежской области будут судить мужчину, зверски убившего продавщицу в магазине

Фото с места происшествия

Воронежские следователи завершили расследование уголовного дела, фигурантом которого стал 40-летний житель Ольховатского района, зарезавший продавщицу в Россоши ради 2,5 тысяч рублей. В ближайшее время оно будет передано в Воронежской областной суд. Об этом рассказали в СУ СКР по региону 24 мая.

Напомним, тело 51-летней женщины было обнаружено в ноябре 2020 года в помещении магазина на площади Октябрьская. Она была жестоко исполосована ножом. Убийца наносил удары в шею, голову и грудную клетку. Следователи возбудили уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем) и п. «в» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершенный с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшей).

По данным следствия, вечером 20 ноября пьяный обвиняемый вошел в магазин под видом покупателя, где приобрел сигареты и ушел. Убедившись, что там работала незнакомая ему женщина, которая не окажет сопротивления, нет охраны, он через некоторое время вернулся и напал на нее с ножом. Беспощадно расправившись со своей жертвой, мужчина забрал из кассы 2 550 рублей, бутылку пива и скрылся с места преступления. Потерпевшая скончалась на месте. Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной смерти стало ранение шеи с повреждением крупных сосудов.

Через некоторое время личность подозреваемого была установлена по видеозаписям с камер возле магазина и показаний таксиста, который подвозил его до дома знакомого. Мужчина был задержан и заключен в СИЗО.

Как оказалось, он уже был судим за совершение особо тяжкого преступления против личности. В ходе следствия он частично признал вину. Пояснил, что не хотел убивать женщину, а только совершить разбой. Несмотря на это следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем прокурором утверждено обвинительное заключение, и уголовное дело в ближайшее время будет передано в Воронежский областной суд.