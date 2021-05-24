Мошенники поймали жителя Воронежской области на обещание вернуть деньги за лекарства

Мужчина лишился 850 тысяч рублей Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Житель Борисоглебска сообщил в полицию о совершенном в отношении него мошенничестве. На телефон 49-летнему мужчине позвонила неизвестная женщина, представившаяся сотрудницей минфина. Она сообщила, что ведомство заблокировало счет мошенников, продававших поддельные препараты для мужчин, и теперь всем потерпевшим вернут деньги. Надо только заплатить комиссию. После этого женщина переключила собеседника на своих «коллег», которые продиктовали схему действий. В процессе их выполнения мужчина лишился огромной суммы.

- Он перевел на четыре банковские карты около 850 тысяч рублей, из которых 400 были взяты в кредит, а остальные занял у родственников и знакомых. После того, как банки стали отказывать потерпевшему в кредитовании, а мошенники перестали получать от него переводы, последние отключили все телефоны, с которых ранее звонили. На протяжении 2 месяцев аферисты общались с потерпевшим с 15 абонентских номеров. Мужчина, осознав, что стал жертвой мошенников, обратился в полицию, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

По факту в полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество» и начали поиски подозреваемых.