На трассе в Воронежской области иномарка насмерть сбила 42-летнего мужчину

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

ЧП произошло накануне примерно в 04:30 в Хохольском районе на 48 километре автодороги «Воронеж-Луганск». Водитель на «Рено Логан» сбил идущего навстречу по проезжей части мужчину. Тот скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 мая.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 63-летний житель областного центра. Он ехал в крайней правой полосе со стороны Острогожска в сторону Воронежа. Водитель допустил наезд на 42-летнего жителя Россоши. Мужчина шел по проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков.

Полиция проводит по факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.