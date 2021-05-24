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Общество24 мая 2021 13:42

На трассе в Воронежской области иномарка насмерть сбила 42-летнего мужчину

Пешеход скончался до приезда скорой
Ирина ШАБАНОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: из архива "КП"

ЧП произошло накануне примерно в 04:30 в Хохольском районе на 48 километре автодороги «Воронеж-Луганск». Водитель на «Рено Логан» сбил идущего навстречу по проезжей части мужчину. Тот скончался на месте. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 мая.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 63-летний житель областного центра. Он ехал в крайней правой полосе со стороны Острогожска в сторону Воронежа. Водитель допустил наезд на 42-летнего жителя Россоши. Мужчина шел по проезжей части во встречном направлении.

В результате ДТП пешеход от полученных травм скончался до приезда медиков.

Полиция проводит по факту проверку, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.