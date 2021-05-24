Жительница Воронежа ударила ножом соседа за громкую ночную музыку

Жители современных новостроек Воронежа также не застрахованы от неудачного соседства, как и жители старых кварталов. Кровавая разборка между соседями произошла ночью в ЖК «Олимпийский». Как сообщили полицейские, в больницу из новостройки в Центральном районе доставили 27-летнего мужчину с ножевым ранением грудной клетки. Мужчине потребовалась госпитализация.

На место ЧП отправились оперативники и восстановили картину происшествия.

- В ночное время семейная пара, проживающая в одном из многоквартирных домов, расположенном по улице ЖМ «Олимпийский», обратились к своим соседям по лестничной площадке, чтобы те сбавили громкость музыки, - рассказали в ГУ МВД по Воронежской области. - Дверь открыл потерпевший, который пояснил, что уровень громкости музыки его устраивает, и убавлять его он не сбирается.

Соседи сначала ругались, а потом мужчины схватились в драке. В какой-то момент жена мужчины, просившего убавить звук, сходила в квартиру и принесла кухонный нож. Вернувшись на лестничную площадку, женщина ударила ножом соседа. На шум в подъезд вышли другие соседи. Они вызвали скорую помощь пострадавшему и позвонили в полицию.

Подозреваемую задержали по месту жительства. В отделе полиции женщина призналась в совершении преступления.

В отношении нее возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Фигурантке грозит до 10 лет тюрьмы. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.