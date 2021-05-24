В воронежской организации сторожу не давали полноценный отпуск два года

В воронежской организации сторожу не предоставляли полноценный отпуск два года. Нарушения выявила инспекция труда в ходе внеплановой проверки охранного предприятия ООО «Промстраж». Об этом сообщили в ведомстве 24 мая.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий было установлено, что сторожу организации два года подряд не предоставлялся ежегодный оплачиваемый отпуск в полном объеме. Кроме того, в компании не было точного учета продолжительности сверхурочной работы каждого сотрудника.

Инспектора труда вынес предписание. Выявленные нарушения были устранены. Сторожу ООО «Промстраж» предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск за период с 2019 по 2021 год в количестве 42 дней.

Виновные в нарушении трудового законодательства привлечены к административной ответственности.