Жителям Воронежской области отменили оправдательный приговор за жестокое избиение сельчанина

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В феврале 2021 года Бутурлиновский райсуд оправдал троих местных жителей, которых обвиняли в жестоком избиении сельчанина. В отношении мужчин было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 3 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, группой лиц). Однако суд посчитал, что они не причастны к совершению преступления, рассказали в прокуратуре 24 мая.

По данным следствия, инцидент случился в октябре 2017 года. Мужчины жестоко избили своего 31-летнего знакомого во дворе одного из домов по улице Мира в районном поселке Нижний Кисляй. После избиения мужчину вынесли на улицу и положили на дорогу. А потом соучастники заявили о том, что потерпевший получил травмы в результате ДТП. Сельчанин попал в больницу с черепно-мозговой травмой, врачи констатировали у него также ушиб головного мозга тяжелой степени.

Избитый пробыл в коме больше недели, а когда пришел в себя, то дал показания, что никакого ДТП не было, а его попросту избили трое. Оправдывая фигурантов уголовного дела, суд посчитал, что полученные потерпевшим травмы причинены в результате ДТП. Однако с этим не согласилась прокуратура Воронежской области и обжаловала приговор.

Облсуд оправдательный приговор отменил в связи с несоответствием выводов районного суда установленным обстоятельствам. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в ином составе.