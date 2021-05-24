В Воронежской области умерло еще 9 пациентов с коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронежской области за минувшие сутки умерло еще 9 пациентов с коронавирусом. Количество людей, которых не удалось спасти медикам от осложнений, вызванных этой страшной болезнью, приближается к 3,5 тысячам. Всего скончалось на данный момент 3 442 человека. Данные опубликовал региональный оперштаб 24 мая.

Также за минувшие сутки положительные тесты на ковид получили 142 человека. Всего пациентов с подтвержденным диагнозом с начала пандемии 83 930.

Продолжает радовать статистика по выздоровевшим. Всего за сутки выписаны из стационаров и амбулаторного лечения 150 человек. С начала эпидемии выздоровели 79 413 пациентов.

Напоминаем, в регионе продолжает действовать масочный режим. Мэрия Воронежа возобновила масочные рейды в городском транспорте.