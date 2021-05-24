Вор в райцентре Воронежской области унес из гаража 320 кг металлолома

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Кантемировский райсуд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого 23-летнего местного жителя. Его обвиняли в совершении кражи металлолома из гаража с причинением значительного ущерба (п. «б, в» ч. 2 ст. 158 УК РФ). Об этом сообщили в суде 21 мая.

Кражу молодой человек совершил в феврале 2021 года. Он пришел во двор одного из домов в райцентре, взяв с собой 5 полимерных мешков. Убедившись, что за его действиями никто не наблюдает, через не застекленное окно проник в гараж, откуда похитил лом металла. Всего он умудрился унести 320 кг и распорядился похищенным по своему усмотрению. Имущественный ущерб составил 5200 рублей.

Приговором суда парень признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года.