В Воронеже женщину спасли из горящей квартиры

Фото – ГУ МЧС по Воронежской области

Пожар произошел утром в понедельник, 24 мая, в многоквартирном доме №22 на улице 20 лет Октября в Воронеже. В однокомнатной квартире загорелась кухня. Пожарные спасли женщину. В данный момент она находится в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По информации ведомства, вызов на пульт дежурного поступил в 05:30. На место выехали 19 спасателей. Возгорание удалось потушить в 05:48. В однокомнатной квартире полностью выгорела кухня. Находившуюся здесь женщину удалось спасти. Ее по скорой увезли в больницу. Причина ЧП устанавливается.