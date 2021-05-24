68 нововоронежских школьников собрали «Портфель пятёрок»

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Во время традиционных торжественных линеек особо отметили ребят, которые весь год учились на отлично и стали призерами отраслевого проекта Госкорпорации «Росатом» «Школьник Росатома: собери портфель пятёрок».

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33 девятиклассника и 35 одиннадцатиклассников наградили благодарственными письмами за подписью директора Нововоронежской АЭС Владимира Поварова и памятными подарками от атомной станции.

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«Последний звонок – событие, которое переводит вас из поры детства в пору юности самое прекрасное время! Ваши учителя дали вам все необходимые знания, чтобы вы получили путёвку в жизнь и достойно продолжили свой путь. Желаю каждому из вас после окончания школы найти то дело, которое вам по душе.

Помните, ваше будущее – в ваших руках» обратился к выпускникам глава города, заместитель директора Нововоронежской АЭС Николай Нетяга.

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Акция «Школьник Росатома: собери портфель пятерок» проводится Управлением информации и общественных связей и Отделом социального развития Нововоронежской АЭС с целью повышения мотивации для развития интеллектуального потенциала учеников школ, подтверждения имиджа ГК «Росатом» как «Корпорации знаний».

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Задача акции – поощрение увлеченных учебой ребят, признание заслуг учителей и родителей в воспитании детей-отличников.

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Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС