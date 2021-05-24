В Воронежской области водитель на «Шевроле» сбил велосипедиста: мужчина умер в больнице

Фото – ГУ МВД по Воронежской области

Авария произошла накануне примерно в 03:40 часов в селе Верхний Мамон у дома № 38 по улице Братская Площадь. Автомобиль «Шевроле Ланос» сбил велосипедиста. От полученных травм мужчина умер в больнице. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области 24 мая.

По предварительным данным, за рулем иномарки находился 18-летний местный житель. Он допустил наезд на велосипедиста, 48-летнего местного жителя, который двигался на правом крае проезжей части. В результате мужчину увезла скорая. Медики не смогли его спасти, велосипедист скончался от полученных травм.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.