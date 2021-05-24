В Воронеже на благотворительном забеге в рамках форума Столля собрали более 180 тысяч рублей

Фото – Правительство Воронежской области

В Воронеже в рамках форума Столля прошел благотворительный забег в помощь подопечным фонда «Общие дети». Его организовали на дамбе Чернавского моста. Благодаря взносам удалось собрать 181 тысячу рублей. Об этом рассказали в облправительстве 23 мая.

В забеге приняли участие 150 человек. Им на выбор предложили пройти две дистанции. Для взрослых в 1 и 2 км, а для юных участников бег на стометровку. Все собранные деньги будут направлены в фонд и пойдут на приобретение средств реабилитации для 12-летнего Максима Верзилина и 6-летнего Саши Вождакина.