Последняя майская неделя встретит воронежцев теплом и дождями

В среду дожди закончатся, и солнечная погода сменит пасмурную. Фото: Анна ГРЕБЕНКИНА

Последняя неделя мая порадует жителей региона теплой погодой, хотя и дождливой. Лето уже не за горами, поэтому синоптики прогнозируют, что июнь будет достаточно сухим и жарким.

Ну а начало рабочих дней в районах области обещает быть дождливым. В понедельник, 24 мая, местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем температура воздуха будет плюс 20-25 градусов. А вот ночью еще будет прохладно. Температура опустится до +9… +14.

В Воронеже также ожидается дождь с грозой. Температура ночью – +8… +13 градусов, днем +19… +24.

Во вторник, 25 мая, в районах области и в Воронеже ночью пройдут кратковременные дожди с грозами. Температура ночью будет колебаться от +9 до +14, днем ожидается +20… +25 градусов.

А вот в среду, 26 мая, дожди закончатся. Солнечная погода сменит пасмурную. Температура ночью +8…+13, днем потеплеет до +26 градусов.

В четверг и пятницу будет солнечно. Ночью температура поднимется до +15 градусов, а днем – до +26… +27.