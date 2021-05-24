Станцию скорой помощи построят в Воронеже за 270 млн рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Власти Воронежа начали поиск подрядчика для возведения подстанции скорой медицинской помощи на улице Бурденко. Стоимость проектирования и строительства составляет 270,2 млн рублей.

Новая подстанция будет включать в себя 11 линейных бригад и четыре реанимационные. Ее расположат рядом с областной детской клинической больницей №1. Здание планируется сделать трехэтажным. Объем принимаемых вызовов по предварительным данным будет варьироваться от 25 до 80 тысяч в год. Автопарк подстанции скорой помощи составит 15 автомобилей.

Работы планируется завершить к 1 ноября 2022 года.