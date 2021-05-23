Глава департамента здравоохранения Воронежской области за «пандемийный» год заработал около 7 млн рублей

С 1 января по 31 декабря 2020 года руководитель департамента здравоохранения Воронежской области Александр Щукин заработал 6,96 млн рублей. Для сравнения годом ранее, в 2019-ом, его доход был в два раза меньше - 3,1 млн. С другой стороны его супруга в «пандемийный» год заработала примерно 870 тысяч рублей, а ранее - чуть менее 2 млн. Декларация о доходах появилась на сайте департамента.

В собственности семьи по-прежнему остается квартира в 98 кв. м - она поделена на части между собственниками. За Александром Щукиным, как и раньше, числится гараж и два парковочных места. В его автопарке Toyota Land Cruiser 200, судно Grand Marine Group G480HGEF, автоприцеп для перевозки водной техники и лодочный мотор. Супруга по-прежнему владеет еще одной квартирой в 75,2 кв. м.

То есть если сравниваться «пандемийный» год, 2020-ый, и предшествующий ему 2019-ый, то в части движимого и недвижимого имущества ничего не поменялось.

К слову, первый заместитель руководителя Олег Минаков за 2020 год заработал примерно 2,6 млн рублей, а до этого - около 2,24 млн.