Жителям воронежского микрорайона ВАИ вернули воду

Работы удалось достаточно быстро провести Фото: предоставлено ООО "РВК-Воронеж".

Поврежденный участок трубы длиной 3 метра на улице Черепанова заменили. Напомним, из-за ЧП без воды остались жители домов на улицах Циолковского, Туполева, Красный Октябрь, Черепанова, Уральская, Ползунова, Ермака - все это микрорайон ВАИ.

Мастер бригады аварийно-восстановительных работ Александр Попов рассказал о ликвидации последствий нештатной ситуации на стальном водоводе.

Работать было непросто: сотрудники «РВК-Воронеж» трудились почти по пояс в воде, потому что в этом месте проходят грунтовые воды. Перекачка не останавливалась ни на секунду. Тем не менее, в 15:15 воду вернули. Котлован должны засыпать.