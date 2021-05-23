Четверть воронежцев поддерживают идею установить памятник афористу Аркадию Давидовичу

На вопрос о том, стоит ли в Воронеже установить памятник местному афористу Аркадию Давидовичу, большинство горожан (62%) признались, что не знают, кто это такой. Об этом сообщили представители института общественного мнения «Квалитас».

Напомним, 27 февраля на Еврейском кладбище в Ленинском районе воронежцы простились с писателем Аркадием Давидовичем. Он скончался на 91-м году жизни от остановки сердца в больнице, куда ранее поступил с коронавирусом.

Однако с его творчеством может ознакомиться любой желающий: в мессенджере Telegram создали бот, который говорит афоризмами Аркадия Давидовича. «Но, увы, в отличие от гения слова, невпопад» - как отмечают сами авторы канала.

Ранее поклонники творчества Давидовича предлагали открыть музей в его квартире или как-то иначе сохранить память об ушедшем из жизни авторе. Среди опрошенных идею с установкой памятника Аркадию Давидовичу безусловно поддержали 16% респондентов. Еще 10% думают, что это возможно, но только при определенных условиях. А вот 11% уверены, что этого делать не нужно. Остальные затруднились ответить.