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Спорт23 мая 2021 18:56

В воронежском «Факеле» продолжается обновление состава

Клуб покинули еще три важных игрока, однако появился и новичок
Олег ИВАНОВ
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Максим Максимов продлил контракт с «Факелом»

Максим Максимов продлил контракт с «Факелом»

Фото: с сайта ФК "Факел"

В воронежском «Факеле» продолжается обновление состава: следом за нападающим Александром Подбельцевым, полузащитником Михаилом Земсковым и защитником Олегом Красильниченко наш клуб покинули еще три игрока.

Речь на этот раз идет о Павле Яковлеве, Михаиле Петрусеве и Дмитрие Коробове. Как сообщили в пресс-службе воронежской команды, они уходят в связи с истечением контрактов.

Зато контракт с «Факелом» заключил Илья Грузнов, который в прошедшем сезоне защищал цвета «Кубани». В 22 матчах ПФЛ он забил девять мячей. Еще два он записал на свой счет в двух матчах Кубка России.

Также удалось сохранить в команде воронежского нападающего: Максим Максимов продлил контракт с «Факелом»