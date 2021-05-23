Жительница Воронежа воспользовалось сервисом по поиску попутчиков и осталась без денег

36-летняя жительница Ленинского района Воронежа позвонила по телефону, опубликованному на сайте попутчиков. Женщине нужно было добраться в Елец. Вот только, видимо, она редко пользовалась таким сервисом, «водитель якобы для регистрации прислал ей ссылку в мессенджер.

Вот только когда женщина перешла по ссылке и через мобильное приложение перевела деньги в качестве предоплаты, с ее банковской карты исчезли все имеющиеся средства - более 17 тысяч рублей. Водитель же больше на связь не вышел.

- Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража». Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Всего за минувшие сутки, 22 мая, в регионе зарегистрировано 12 сообщений о хищениях денег мошенниками.