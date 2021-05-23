Большинство воронежцев поддерживает идею сделать проспект Революции пешеходным в выходные

Ранее лишь эпизодически у воронежцев были шансы погулять по проспекту без машин Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

- Вы одобрили бы или нет решение о превращении проспекта Революции в пешеходную зону по выходным дням? - с таким вопросом к воронежцам обратились представители института общественного мнения «Квалитас».

Свой Арбат от здания ЮВЖД до кинотеатра «Пролетарий» хотело бы иметь большинство воронежцев (58%).И их мечта может сбыться после реконструкции главной улицы города. В мэрии рассматривают возможность сделать в выходные дни проспект без автомобилей. Но, скорее всего, только в летнее время.

Кстати, благоустройством пешеходной части проспекта Революции займется филиал МРСК Центра «Воронежэнерго» за 521,3 млн рублей.

Люди пенсионного возраста чаще остальных одобряют идею пешеходной главной улицы (66% пожилых горожан выступают за). Против этой затеи 28% горожан. Среди противников не мало молодых людей(33% молодежи не хотят что-то менять, но это все равно меньшая часть). При этом среди мужчин больше тех, кто не хотел бы отказываться от автомобилей (28%), нежели среди женщин (23%).

Хотя есть и немало горожан, кому вообще безразлична эта тема (18%). К слову, через три года проспект Революции будет отмечать свое 250-летие.