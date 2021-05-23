Из-за замены участка водопровода жители микрорайона ВАИ в Воронеже остались без воды

Работы продолжаются Фото: принтскрин видео.

23 мая жители воронежского микрорайона ВАИ остались без воды. Как объяснили в пресс-службе «РВК-Воронеже» связано это с работами на улице Черепанова - там сейчас меняют участок трубы.

Водоснабжение ограничено в домах по улице Циолковского от № 113 до № 183 и по улице Туполева от №27 до №50. Также без воды остались владельцы жилья по улицам Красный Октябрь, Черепанова, Уральская, Ползунова, Ермака - это частный сектор.

Подвоз воды организовали в районе дома №17 по улице Туполева и дома №18 по улице Черепанова.