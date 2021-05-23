В Воронежской области за сутки под арест отправили 8 пьяных водителей

22 мая в Воронежской области мировые суды отправили под арест 8 водителей. Двое из них, например, сели за руль в Панинском районе без прав да еще и пьяными.

Так, у одного из домов по улице Колхозная в поселке Панино инспекторы остановили 54-летнего жителя села Дмитриевка. Он был за рулем мопеда. Уже по внешнему виду мужчины можно было сказать, что он пьян. Алкотектор это лишь подтвердил: наличие паров алкоголя в выдыхаемом воздухе в количестве 0,77 мг/л. Мировой суд арестовал его на 10 суток.

Аналогичное наказание понес еще один водитель мотороллера из Панинского района. 64-лений водитель показал результат 0,6 мг/л паров алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Впрочем, 10 суток заработал, например, и водитель из Рамонского района. Ночью инспекторы остановили его у одного из домов по улице 50 лет Октября в поселке Рамонь. 30-лений водитель автомобиля «ВАЗ-21102» выдохнул пары алкоголя - 0,228 мг/л.

- Если вы стали свидетелем грубых нарушений Правил дорожного движения, в том числе управление транспортным средством в состоянии опьянения, сообщите об этом в дежурную часть управления ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области по телефонам 269-61-02 или 112, - напоминают инспекторы.