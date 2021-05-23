Пьяная автомобилистка в Воронежской области сбила 18-летних парня и девушку

Автомобиль занесло Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

22 мая примерно в 22.06 в Павловском районе в селе Русская Буйловка под колеса автомобиля попала молодая пара. 18-летний молодой человек и девушка его ровесница шли по левой обочине. У дома № 14 по улице Советская на встречу им вылетел автомобиль «Лада Гранта», за рулем которого была 31-летняя женщина.

Отечественная легковушка выскочила на обочину и сбила пешеходов.

- В результате ДТП пешеходы получили повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. У водителя на месте установлено алкогольное опьянение (1,096 мг/л). Выясняются все обстоятельства произошедшего, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.